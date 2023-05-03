加強保安增設圍網　當局擬重置菜園角檢查站

現時「中英街」和「沙頭角墟」的交界設檢查站，分別位於車坪街和菜園角一帶，以控制兩地人流，限制進出。在疫情期間當局一度關閉所有檢查站，而隨疫情消退當局重開車坪街檢查站，但菜園角檢查站則重開無期。基於保安理由，政府擬重置菜園角檢查站。而在過去5年走私案件就共有22宗，過去4年非法入境則只有36宗。

政府去年6月開放禁區「沙頭角」予本地旅行團後，沙頭角鄉事委員會主席李冠洪稱政府基於保安理由，計劃在1至2年內重置檢查站，於菜園角增設圍網。據政府提供的數字，當局於2018年至今年3月在「沙頭角」一共發現22宗走私案，拘捕24人，檢獲數值約800萬元的貨物，當中走私案件和數值最多的為2018年共有7宗走私案，檢獲459萬元。不過，有關數字近年大幅下跌，在2022年至本年3月，當局僅發現1宗走私案，檢獲約1200元的貨物。

另外，執法部門在2018年至2022年於「沙頭角」一共發現36宗非法入境案件。當中以2020年最多共11宗，不過由該年起非法入境個案開始大幅下降，在2021年和2022年非法入境個案分別只有5宗和2宗。