2021/22年度資深公僕辭職人數倍增　資歷淺者離職率降

公務員辭職潮持續，2021-2022年度共有3,734名公務員離職，較上一個年度的1,863人倍增，當局早前解畫，形容與各行各業一樣，公務員的情況屬「不正常嘅正常」。但在細分的數據中，雖然年資3年以下的離職者仍屬最多，但3年至40年以下年資的離職人數較上一年度增2倍，高達2,335人，可見年資深的公務員辭職人數大增。

當局書面回覆議員就預算案的提問，按提供的數據顯示在2019-2022等3個年度，總共有7168人辭職，2019-2020年為1,571，2020-2021年度增加292人至1,863人，增幅為18.5%，而2021-22年度則倍增至3,734人。

按辭職公務員的年資分布，在過去3個年度，3年以下年資的離職人數共3.321人，佔整體辭職人數近46.3%，但佔整體辭職人數則逐年下降，2021-2022年度佔37.5%，而2020-2021年度則佔51%，2019-2020年度佔62%。以年資由3年至40年以下的離職者，3個年度分別為598、734及2,335人，明顯在2021-2022年度大幅飆升2倍，都較以往不大正常。

在2,335名辭職者中，3年年資以下佔1,399人，較上一年度增450人，增幅約47.5%，但在其他年資組別則倍增，例如3至5年以下年資，由上年度的200人增至482人，增幅1.5倍，而5至10年以下則由269增至598人，增幅亦逾1倍，而年資20至30年以下及30至40年以下的辭職者，增幅更逾2倍，分別有462人及129人辭職，而年資10至20年以下的辭職者亦有664人，較上一年度增幅1.5倍。

對於過去3年公務員辭職人數增加，當局解釋，辭職的原因包括健康或家庭理由、進修及轉職等，但強調對政府運作沒有帶來太太影響，並重申透過不同的渠道挽留優秀人才，未來亦會更着重盡早識別具潛質、有承擔和表現出色的人員，加以培訓和提拔。