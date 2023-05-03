為加快處理公僕違紀個案　當局制訂措施年內徵詢敍用委會

過往有部分公務員因行為不當而遭紀律處分，公務員事務局指，在過去3個年度，公務員干犯嚴重不當行為而召開紀律聆訊的個案，平均有80%可在9個月內處理，而被法院裁定干犯刑事罪行或曠職的個案則平均有94%的個案可在3個月內處理，為提升處理紀律個案的效率和效能，當局在今年內把建議的措施徵詢公務員敍用委員會的意見，並盡快落實。

公務員事務局早前提供數據，截止去年年底，在過去3個財政年度共有542名公務員因干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而被正式紀律懲處。

當局書面回覆議員謝偉銓的提問，指處理紀律個案的時間取決於多項因素，包括每宗個的情況及其複雜性，而在2020-21至2022-23這3個財政年度，就公務員事務局根據《公務人員(管理)命令》作出正式紀律懲處的個案而言，因公務員干犯嚴重不當行為而召開紀律聆訊的個案，平均有80%可在9個月內處理，即由通知涉事人員展開聆訊程序，至徵詢公務員敍用委員會對懲罰建議的意見。

至於被法院裁定干犯刑事罪行或曠職的個案，因無須召開紀律聆訊，平均有94%的個案可在3個月內處理，即由收到所需的資料或邀請人員提出申述，至徵詢公務員敍用委員會對懲罰建議的意見。

為提升處理紀律個案的效率和效能，當局正制訂相關措施，建議的措施會在今年內徵詢公務員敍用委員會的意見，然後盡快落實推行。