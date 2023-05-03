母親節將至　社聯周末辦免費活動讓市民培養親子關係

母親節將至，市民把握時機共聚天倫。香港社會服務聯會將在本周六(6日)下午1至6時及本周日(7日)下午12至6時，於荃灣愉景新城舉行「Happy Family Month快樂家庭月」大型活動，主題為「家長與子女同行」，將設有5大主題區域，透過互動遊戲區和展覽區帶大家體驗家庭文化，建構家庭友好環境，活動費用全免。

社聯指，活動主題1為「啟迪」，展區的展品從家長角度出發，由家長與同工聯手構思、製作並在社區派發，希望收到教育資源的家長產生共鳴。主題2則為「成長」，展區設有躲避盤及布袋球活動，家長與子女體驗新興運動的樂趣，加強家庭成員間的合作和溝通。

主題3則是「培力」，展區透過與運動有關的互動裝置遊戲，讓家長發現與子女一起玩樂的快樂感。家長亦可將兒時玩意介紹給子女，令子女能多了解家長。主題4為「自主」，展區將設置繪畫區域，家長與子女互相製作心意咭贈予對方，用圖畫表達心聲，告訴對方自己的想法與愛。主題5以「轉化」為題，展區設有影相亭，培力和轉化學習著重反思自己的人生，尋找為人父母的意義，發掘自己的潛能，提升自信心和個人形象。