五一假期將軍澳多間診所現人龍　網民：條隊排「射波」

本港正處於新冠疫情及流感雙疫夾擊的時期，加上前幾天為紅日假期，很多私家診所醫生休息，故除了公立醫院急症室逼爆外，部分營業的私家診所亦擠滿求診人士。有人昨(2日)在社交平台發文，指將軍澳有至少兩間診所出現長長人龍，直言「好可怕」。網民估計由於多人確診新冠或感染流感，才導致診所大排長龍。也有人笑指，上述景象為「假期症候群」，相信有人看醫生只是為了拿取醫生紙，可名正言順「射波」休息。

就市民上載的圖片可見，兩間醫療中心屬同一集團，分別位於港鐵站內及住宅區樓下。相片中未計及診所內的病人，門外均有至少15人戴着口罩排隊，料他們在等候登記看診。貼文吸引不少網民留言，有人表示其他地區的診所也現人龍，例如「喺彩虹邨搵醫生睇都係咁」，最後只能看中醫；另有人指出，政府估計現時每日確診新冠數字已破萬宗，加上流感高峰期下，感染甲型流感的個案飆升，所以很多人湧去看醫生。

不過有部分人認為，未必所有求診者都為了醫病。有網民笑稱「假期後就係咁㗎啦」、「幾日假之後咁多人病咗」，戲言排隊情況屬「假期症候群」，「呢條(隊)排射波」，認為求診者大多是為了醫生紙，「係時候用吓張醫療卡」，可以方便「追加假期」。