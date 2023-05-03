政Whats噏：葉劉重返母校　感親切嘅竟係長衫校服

葉劉淑儀(右一)返母校，向師妹分享過去幾十年嘅人生經歷。

年輕人批評政府嘅措施幫唔到佢哋向上游，又冇錢買樓，充滿怨氣。身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀日前返到母校聖士提反女子中學，向班師妹分享過去幾十年嘅人生路，而踏入母校最令佢感到親切嘅，竟然係藍色長衫嘅校服，事關佢都着咗好多年。

葉劉喺社交平台貼文，話尋日(2日)返咗母校，佢打從幼稚園起就喺聖士提反就讀，經歷小學、中學直至A-level階段，度過咗15年快樂時光。佢同班師妹分享過去嘅人生經歷，話年輕時天真地純追求興趣，曾經到蘇格蘭攻讀碩士學位，研讀16世紀英國詩詞，當年作為主修英國文學嘅學生，實在想不到自己會從政。

講到點樣尋找更大嘅空間，佢話空間嘅定義好廣泛，可以有實際空間、精神空間同知識空間，而現今世代空間愈來愈廣闊，科技發展透過締造 虛擬現實畀人類有更大嘅空間，科技唔單止擴闊咗空間，更改變咗世界。

佢仲引用蘋果創辦人Steve Jobs(喬布斯)名言：「Stay hungry，Stay foolish」(求知若飢，虛心若愚)勉勵班師妹，要真切地了解自己嘅興趣同才能，堅持追尋自己嘅夢想，尤其AI發展會改變人類嘅工作環境，對全世界職場產生極大衝擊，所以年輕人更加需要培養自己嘅適應能力，而學校提供導師協助同學搵適合自己嘅課程同職業亦好重要。