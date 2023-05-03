擬年底禁售即棄餐具　零售業轟推行過急　膠蓋膠手套難覓替代品

政府計劃分階段禁止銷售和供應塑膠即棄餐具和產品，最快今年第4季開始實施首階段措施，禁止銷售發泡膠餐具、難回收而有成熟替代品的即棄膠餐具。一旦落實執行，首當其衝的是餐飲行業，零售管理協會提交意見書，認為當局推行時間過急，並關注部分即棄產品未有替代品，部分紙製容器雖可盛載熱飲和熱食，但有紙製容器含有塑膠成分，將會受到管制，指措施推行過急，業界需要至少3季時間過渡。

零售管理協會提到，顧客購買壽司、刺身或沙律時，亦需要透明包裝觀察食物狀況，因此通常容器會使用膠蓋。市面上也無產品，可以取代製作食物時用的塑膠即棄手套，醫學手套並不適合，又指塑膠牙線棒暫時也未有替代品。 協會指，當局計劃提早至今年第4季開始落實管制措施是過急，指業界採購通常需要至少兩季時間準備，處理貨存亦是挑戰，在政府無財務支持之下，業界需要至少3季時間過渡。

為減少廢塑膠棄置量，政府早前提出《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》，計劃分兩階段管制即棄塑膠，除首階段禁止銷售發泡膠餐具、難回收而有成熟替代品的即棄膠餐具，以及禁止銷售或派發棉花棒、遮袋等具成熟替代品或非生活必需的即棄塑膠產品，第二階段則擴展至禁止銷售或提供即棄膠杯、膠盒；枱布、牙線棒等產品。