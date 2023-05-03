政府稱要多管齊下增加土地　不因人口老化而停止

房屋供應嚴重短缺，發展局局長甯漢豪在立法會大會上指出，本港2019至2048年的30年間，新增土地需求約6200公頃，其中3000多公頃來自北部都會區，而其中1000公頃則來自交椅洲人工島。新界有超過1600公頃棕地面積，而其中約1000公頃則會發展高密度住宅與商業大廈，而500公頃則來自於私人土地供應，現有土地做重新規劃與發展，透過填海創造土地。

甯漢豪指出，在未來本港土地供應有非常重要角色，政府會多管齊下，發展收回的棕地和私人土地，但同時有必要透過填海，主動創造新土地。

面對本港人口結構改變，她強調不認同因人口老化而停止土地供應，要預留更多空間提供戶外戶內老年設施，提升公民生活質素。但她亦重申本港城市樓宇老化追不上翻新速度。她指建交椅洲人工島，不單止提供更多中環約20分鐘往西到機場，更可經港珠澳大橋去往內地，計劃今年之內開啟相關的法定環境影響評估的程序，期望2025年開啟填海工程，2033年開通。北部都會區統籌辦事處正在積極籌備成立，她期望議員能夠早日通過開設職位。

議員葉劉淑儀對甯漢豪關於經濟增長，人口自然就增長的言論表示困惑，她指很多中產市民因生活成本高，養育下一代的意欲低下。她表示，政府需要詳細統計未來多少人去大灣區包括老人養老以及青年發展，並仔細研究未來有多少從海外或內地來港的人口。她重申，人口統計與未來財政投資息息相關，而官員未能回應人口統計估算。

在創科方面，創新科技及工業局局長孫東強調為打造本港國際科創中心，對接國家戰略，引領香港創科中心願景，會積極發展數碼基建，數碼轉型與數字化經濟進程，並根據議員建議會進行本港人工智能算力可行性研究，完成先導實驗，並考慮落戶於北部都會區產業園，使人工智能能提升政府效率，並支援中小企業，增設5億港元在香港設立中央算力架構，使政府部門間信息流通建議，積極籌建個人數據在部門流通。

他指正積極培育科技初創企業和人才，政府一系列人才措施，包括培育，吸引及挽留人才，向本港科技園公司分別注資4億港元，幫助科創企業成為區域或全球性企業。並在落馬洲河套區和港深科技園的建造上，會在2024年提交立法會審議，期望財委會批准，並會馬上進行招聘。