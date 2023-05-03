填補公僕空缺　當局吸納內地畢業港生　將增上海考場

為填補公務員離職潮出現的空缺，有意見認為政府應加強招聘在內地大學畢業的香港學生，而現時北京已設考場，在本年度將於上海加設考場，預期在第3季落實有關安排。

在2021-2022年度，離職公務員人數達10,487人屬過去數年新高。議員黎棟國提出書面質詢，指有意見認為針對公務員離職人數增加的問題，當局應加強招聘，例如重點招聘於內地大學畢業的香港學生。

公務員事務局書面回覆指在聘用持有非本地學歷(包括內地和海外)的申請人前，有關學歷須經評核為與入職要求的本地學歷相若，而在過去3年共逾200名持有內地大學頒發的學士學位的公務員職位申請人須作學歷評核。如申請人同時持有內地大學頒發的學位及本地學位則毋須進行學歷評核，因此實際獲聘持有內地大學學歷人士數目或會更多。

為方便在香港以外地區升學或居住的考生，當局在香港以外，包括北京在內的7個城市舉行綜合招聘考試及「基本法及香港國安法測試」，以2020至2022年為例，香港以外考場符合報考資格的每年平均報考人數約640人，當中約有280名考生報考在北京舉行的考試。

當局指2022年12月因應疫情發展，原定在北京舉行的考試其後改於上海舉行，共有125名考生出席，而當局計劃於2023-24年度在上海加設考場，並預期在本年第3季落實有關安排，並會繼續按實際情況考慮未來是否需要在更多內地城市舉行招聘考試。