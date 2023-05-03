為削社福界開支解畫　孫玉菡：減1棵樹同時種50棵

立法會今日（3日）繼續二讀財政預算案的撥款條例草案，勞工及福利局局長孫玉菡點名回應社福界議員狄志遠早前批評政府節流計劃 ，削減社福界1%經常開支的言論，指當局在節流計劃下「減了一棵樹，但同時多種50棵樹」。 他又透露人才清單檢視工作大致完成，會在短期內公布。

狄志遠早前指削減1%即2億港元的社福開支，會對現時社會服務需求大增的香港雪上加霜。孫玉菡指政府在上年度開始實施節流計劃，所有政策部局都需要執行，但強調勞福局開支仍位列各政策局第一，而且當局亦已作出特別安排，並無減少社會保障制度的福利金、寄養家庭津貼、食物援助等安排。他重申政府在社福財政承擔，是不減反增，上年度就增加大約90億港元，相當於9%開支，本年度亦預算會增加大約150億港元，是節流計劃節省開支的50倍，形容政府在節流計劃下「減了一棵樹，但同時多種50棵樹」。

為紓緩勞動力不足，政府推出多項人才政策，包括「高端人才通行證計劃」，孫玉菡表示，自推出措施各項人才入境政策以來，當局接收超過6萬份申請，批出逾3.3萬份申請，而高才通亦收到2.5萬申請，有1.5萬獲批。他又贊同勞工界議的觀點，指引入外來人才只屬權議之計，需要培養本地人才。

另外，政府近日公布決定由2025年的5月1日起，落實取消強積金對沖安排，當局會向僱主提供為期25年、總額超過330億港元的資助，分擔僱主遣散費及長期服務金的支出，同時開發一套申請、批核及登記的資訊平台。孫玉菡表示，就有關政策政府會盡快向財委會申請撥款，向僱主提供資助計劃和開法平台。