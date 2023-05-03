新一輪人力資源推算今年中開展　政府：料明年第3季有分析結果

行政長官去年發表的《施政報告》指出，多個行業正面對人力短缺問題，相關決策局會聽取業界意見，因應不同行業情況提出解決方案，有議員關注如何解決香港各行業人手不足問題。勞工及福利局局長孫玉菡今日(3日)書面答覆時表示，新一輪人力資源推算將於今年中開展，並盡量壓縮推算流程及所需時間，預計主要分析結果可於明年第三季完成。

孫玉菡表示，當局正密鑼緊鼓進行多項準備工作，包括在技術層面細化推算方法及分析框架、釐定涵蓋的行業及職業、制訂分析方案和規劃業界訪談框架等，是次人力資源推算涵蓋範疇廣泛，涉及不同產業及工種。

孫續指，在推算工作完成前，相關決策局會聽取業界意見，因應面對人力短缺的行業情況提出解決方案。發展局和運輸及物流局亦正分別檢視建造業及運輸業的勞工短缺情況，考慮應對方案，目標是今年中或之前完成評估及提出初步建議。

此外，勞工處亦正考慮持份者意見，研究可行措施，優化「補充勞工計劃」的運作及處理申請的流程，包括盡可能縮短處理申請的時間。