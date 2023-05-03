辯稱樓價有序調整拒撤辣　財金官員：政府咩都唔使做

對於外界要求政府取消樓市「辣招」，但政府指去年樓市屬於有秩序調整，下跌15%左右，若從樓市高峰2019年開始計算，至去年年底大約跌了18%左右，政府緊盯物業市場，去年成交量大幅萎縮至4.5萬多宗，去年情況樓價跌，經濟不好、息口加，買樓自然審慎，市場也沒有賣家急於調整，因此政府「咩都唔使做，望住市場，讓佢有跌序地調整」。

財金官員指踏入2023年，樓市在頭3個月反彈5%，成交量由年頭的跌勢，上升至2月4900宗，3月份6600多宗，樓市穩定開始反彈，是穩定的局面。財金官員重申目前沒有需要調整，當局主要考慮供求、價格以及一手二手樓的差距，以及整體經濟狀況等。

有報道指，發出的薪俸稅稅表數字減少，擔憂當局少收薪俸稅。財金官員指過去幾年，當有稅務寬免的情況下，每次都有90萬人跌出稅網，即不需要交稅，雖報稅表數字減少，但繳稅的薪俸稅納稅人是增加的，去年薪俸稅納稅人大約140萬，今年有約146萬，去年收回的金額約770億港元，今年約830億港元。

換言之，坊間擔心是否因為移民潮導致薪俸稅收入減少，財金官員指「佢走咗但份工都要人做㗎，接份工嘅人都有相當入息」，故在薪俸稅範疇影響不大，反而數字讓當局反思將來的政策，稅表數目下降的同時，薪俸稅收入以及納稅人數字卻都增加，即疫情主要打擊中低收入人士，尤其是基層人士，原本僅僅入稅網的人士現不用交稅。