82票贊成及1票棄權　《2023年撥款條例草案》三讀獲通過

立法會今日(3日)就《2023年撥款條例草案》三讀討論，草案在82票贊成、1票棄權下獲得通過，據悉，狄志遠投下棄權票。周小松、何君堯、陳永光、葛珮帆及林攸魯缺席。

財金官員會後指預算案獲通過，各項措施會助力恢復經濟。他指初步觀察今年第二季的經濟表現應較首季好，今年應較去年好，估計今年本地經濟生產總值介乎3.5%至5.5%之間，但認為本港未來仍要面對不少挑戰，包括高息環境和銀根偏緊情況，要做好風險管理，至於人力供應以及土地供應仍出現偏緊情況。

5.1長假期期間，訪客非常多，財金官員表示，雖然香港在疫情期間比較隔絕，但他期望旅客重返香港可證明本港經濟十分蓬勃。他他表示，上星期的開心香港活動理想，並指接下來的美食市會繼續在沙田舉行，希望市民踴躍參加。

被問及社福界議員狄志遠仍就財政預算案投棄權票及對經濟展望時。財金官員表示，在會前已與議員有非常充分的溝通，他回想幾年前公共財政困難，有很大經濟壓力，他重申社會福利開支在過去5年增加逾50%。