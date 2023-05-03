未來2年過渡屋供應增　政府料劣質劏房大幅減少

外界仍然質疑簡約公屋的造價高昂或效益不大，房屋局局長何永賢在立法會今日(3日)辯論撥款條例案時，指已不斷檢視簡約公屋的設計，造價已由最初的估算節省接近10億港元，當局會落力做好推展和宣傳工作。

她指簡約公屋是龐大社會工程，有重要的社會功能及價值，可援助社會上最有需要的人士，政府在設計及規劃上會考慮用地特色、當區交通網絡、鄰近發展等因素，盡量按實際情況，提供適當配套設施。

至於劏房問題，她指指截至上月底，已有7000個過渡性房屋單位投入服務，預計未來兩年會再有1.4萬個單位落成。連同劏房租務管制的工作，她相信未來收費高昂而質素差劣的劏房，需求將會大幅減少。

在公營房屋方面，她指政府已覓得足夠土地，滿足未來10年的需求；房委會會在政府造地的同時，平衡進行前期籌建工作，期望可以加快展開工程，並會加強在合適項目，採用組裝合成法。

她續稱，房屋委員會已通過檢討資助出售單位政策，綠表申請者購買資助出售單位時，不能夠在港擁有住宅物業，亦禁止持有定期暫准居住證的人士，以綠表申請者身份購買資助出售單位，新安排在今年稍後出售的新一期居屋實施。