盜用信用卡投訴急升　金管局發指引　要求銀行多一重認證

近期時有所聞有信用卡卡主在未經授權下被盜用信用卡，與銀行交涉不果，並需支付被盜用的款項，據政府向立法會交代的數字顯示，過去3年，涉及信用卡未經授權交易的的數字亦每年錄得上升，政府表示，金管局已向銀行發出兩個新指引，要求銀行為客戶綁定信用卡至新流動支付工具或電子錢包時，除一次性手機短訊驗證碼外，還須作出多一重認證。

政府今日(3日)回覆議員指，金管局於2020年、2021年、2022年及2023年首季，分別收到88、329、391及229宗有關信用卡未經授權交易的投訴，數字明顯每年遞升，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂指金管局會跟進每宗投訴個案，要求相關銀行適切合理地處理客戶投訴，並按實際情況協助客戶提出追討申請，銀行亦須積極配合警方相關調查。金管局亦不時會與業界分享投訴處理過程中的觀察所得、正當操守標準及對信用卡客戶的保障措施。

被問到會否考慮要求香港銀行公會及存款公司公會更新《銀行營運守則》，或修改現行的相關法例，以加強對信用卡發卡機構的監管時，政府回覆指金管局已在2023年4月25日向銀行分別發出兩個有關《綁定支付卡作非接觸式流動支付》及《處理未經授權支付卡交易的原則》(下稱「原則」)的新指引。

有關「原則」的新指引，銀行必須公平待客戶，當客戶就信用卡騙案向銀行求助時，銀行需要以務實的態度和同理心協助客戶，並按實際情況處理個案。新指引亦重申銀行須遵守所有相關規定，並設有適當的內部系統和管控措施管理與信用卡業務相關的風險，包括防止、偵測和應對詐騙交易。新指引要求銀行在處理信用卡非授權交易時，如果客戶已經小心謹慎保管其信用卡和有關資料，如驗證碼，以及遇到信用卡騙案時已盡快向銀行報告，銀行在衡量個案損失時，應該對客戶在合理情況下避免未經授權交易所作出的努力予以充分考慮。