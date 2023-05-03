執勤期間遭示威者膊撞包圍「私了」　便衣警：我都係嚟示威嘅

2019年10月有市民在將軍澳堵路示威，期間兩名便衣執法人員被認出遭包圍及「私了」。懷疑涉案的6人被起訴，4人已認罪候判，餘下2人不認罪，今日（3日）繼續在區院受審。其中一名遇襲執法人員憶述，當日有人問他是不是警察，他起初沒有回應，後來因見愈來愈多人包圍他，遂說「我都係嚟示威嘅」。

2名受審被告分別是24歲盧嘉欣及26歲電腦程式員雷藝佳。2人均否認非法禁錮及非法集結期間使用蒙面用品罪，盧另否認非法集結罪，雷則另否認有意圖傷人及暴動罪。同案被告劉文全（27歲，裝修工）和妻子林芷瑩（32歲，銷售員），吳婉菁（24歲，保險經紀）、及事發時年僅13歲、現年17歲少年昨認罪，將在10月9日聽取求情及判刑。

其中一名被「私了」的執法人員梁日輝供稱，當日到將軍澳唐明街一帶巡邏，期間見到有示威者用水馬、竹枝等物品堵路，他應上級要求留在唐明街公園觀察。約半小時後，一把男聲高聲問他「阿Sir去邊呀！」，他沒有理會，用正常步速離開公園。豈料，4名全身黑色衣物的蒙面人士，隨即用膊頭撞其身，阻他前行。有人問他是否警察，他沒有回應。再有人問他「點解喺呢度出現！」他見愈來愈多示威者前來，數目超過30人，意識到或有危險，遂答「我都係嚟示威嘅」。

案件編號：DCCC 431-433/2020，DCCC 442-443/2020