逾37萬人獲發新冠口服藥　料使近22.6億元　兩人涉濫取藥被捕

近月曾出現有確診市民求醫領取新冠口服藥後轉售圖利。醫務衞生局今日(3日)書面回覆立法會指，截至上月，本港共有超過37.6萬名病人經醫管局或合作的私家醫生等獲處方新冠口服藥。私家醫生需於「醫健通」特定的網上平台要求提供口服藥處方予合資格的患者。翻查資料，如私家醫院和診所向「非符合資格人士」處方新冠口服藥物，診所需代政府向病人收取藥物費用，每個療程劑量超過6,000港元，變相使近22.6億港元於處方新冠藥物。

不過，醫管局為免影響採購的公平，不會披露藥物單價或購藥開支。而當局透過醫健通系統，早前發現個別有可疑的新冠口服藥物處方紀錄，包括有病人在短時間內分別從多名私家醫生取得由政府供應的新冠口服藥物，個案已轉交執法部門調查，已有兩人分別於今年2月和3月被捕。

該局續指，一直密切監察醫生透過系統輸入的藥物處方紀錄，亦已多次提醒私家醫生只可處方免費口服藥予符合資格患者、應在處方藥物時同步輸入處方紀錄。政府並在系統上加入提示，方便衞生署和醫管局的醫生等查看病人過往獲處方新冠口服藥物的紀錄。當局提醒欺瞞醫生以取得新冠口服藥物可最高判監14年：轉售處方藥物則最高可被判處罰款港幣10萬港元及監禁兩年。