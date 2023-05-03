打擊騙案及偷卡集團拘百人　干犯63案涉款8100萬元

上周三(4月26日)至昨日(5月2日)，灣仔區執法部門展開代號「衝霄」的行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕71男29女(17至74歲)，懷疑他們與63宗科技騙案及盜用信用卡案件有關，當中騙案類型包括網上購物騙案、投資騙案、網上情緣騙案及「刷單賺佣」的求職騙案等。受害人被騙去550港元至2,300萬港元不等，總金額高達8,100萬港元，損失最高的苦主是一名身處加拿大的人士，他在社交平台結識騙徒，並被對方的甜言蜜語誘惑下，多次匯款參與投資，結果墮入騙局。

被捕人士主要為本地人，分別報稱文員、售貨員、退休人士及無業等，大部分人是為詐騙集團提供傀儡戶口，收取及處理贓款，他們皆已獲准保釋候查。

另外，近期有關信用卡失竊和被盜用的案件有上升趨勢，其中灣仔區由去年第一季的14宗，增加至今年同期的37宗。人員經深入調查，成功追蹤到一名39歲女子，懷疑她盜用3名市民共4張信用卡，進行多次消費購物，涉款約21萬港元。人員相信，犯罪分子通常於繁忙地區出沒，期間向警覺性低的人士行竊，或於無人看管的情況下順手牽羊，每當得手後，一般會先將信用卡交予同黨，再由同黨到附近便利卡進行低額消費「試卡」，確保無被報失後，才購買各類易套現的電子產品，以待轉售圖利。疫後市面復常，人員提醒市民在人多擠迫的地方應保持警覺，好好看管財物，以免不法之徒有機可乘。