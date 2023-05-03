童樂居虐童案　五旬女職員承認虐兒罪　被判囚4星期

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒事件，至今共34名女職員被起訴。其中1名5旬女職員於上月承認1項虐兒罪，並押後至今午(3日)判刑。署理主任裁判官黃雅茵判處被告監禁4星期。黃官指不能排除被告的做法是為糾正事主的行為，卻使用了錯誤方法，而且她更在該處工作了約10年，認為須判處監禁式刑罰。

裁判官指，在考慮到醫療報告指事主並無受嚴重傷害，以監禁6星期作量刑起點，並因其認罪再給予3份1扣減。涉案被告盧敏兒（54歲），承認於2021年12月19日在童樂居內虐待1名2歲男童；該被告亦有部分涉案控罪將會於區院處理。

據被告承認的案情指，被告自2012年已在童樂居工作。她在案發當日，以右手打男童頭部使其跌倒在睡床，盧最終於去年2月28日被捕。辯方求情時指早前替被告的背景報告對被告有正面評價，被告現已感後悔。被告至今已還押超過半個月，望可盡快服刑完畢。據辯方指因怕事主四處動會撞傷，怕他有危險才推他的頭。

案件編號：KCCC 597/2022