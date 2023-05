政府辦事求求其其早已不是新聞。近日,有網民途經橫台山遊樂場時,赫見場內一塊告示牌寫明「此場地全面吸煙」,與禁煙標誌及英文「Smoking is prohibited in this venue」(場地全面禁煙)的原意背道而馳。該場地隨處可見兒童遊樂設施,有網民擔心向在場嬉戲的兒童宣揚錯誤資訊。

有網民批評康文署辦事「是是但但求求其其」、「中文唔對英文,錯到咁明顯」,亦有人指廟街榕樹頭公園亦有告示牌寫「此場地不禁煙」,足以顯示署方重複犯錯絕非孤證。現場消息指,早兩日經過上址,有人用紙覆蓋告示牌錯誤的部分,及後遭「手多」之人揭去,亦使「錯字」大白於天下。