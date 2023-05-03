涉用假收據申開支1300元　大廈法團公司僱員被判160小時社服令

一名私人住宅大廈時任業主立案法團主席及其公司僱員，涉嫌串謀使用虛假收據向法團申領開支1,300港元。2人其後被廉政公署落案起訴2項串謀使用虛假文書的副本罪。該名公司僱員早前已承認該2罪，今(3日)於九龍城裁判法院被署理主任裁判官黃雅茵判處160小時社會服務令。黃官認為被告有悔意，且是遵從上司指示而犯案，故適合判處社服令。

本案共有兩名男被告，分別為謝志建(63歲)及劉家淇（28歲），謝為土瓜灣怡輝大廈前法團主席，本身經營珠寶公司Cometai Enterprises Limited，劉則為Cometai的市場企劃助理，一直協助謝志建處理法團事務。劉早前承認控罪並於今早接受判刑，謝則否認控罪，其案件將於7月13日開審。

據劉承認的案情指，案件於2020年8月至2021年2月期間發生，謝當時是法團主席，法團決議購買兩個金屬櫃及兩張地氈，謝負責購買該些物品，並可憑收據申請發還款項。劉涉串謀與謝使用兩張虛假收據的副本，意圖誘使怡輝大廈法團發還1,300港元。

案件編號：KCCC 162/2023