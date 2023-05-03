調查揭3成家長月花逾$5000　為子女報讀課外活動

新冠疫情肆虐本港3年，不單重創民生經濟，對本地中小企業務拓展相當重要的會議及展覽業平台亦深受打擊。以全港小學幼稚園及家長為對象的「課外活動節暨教材及用品博覽2023」（ECA Expo)將於本月19日起，一連3日在灣仔會議展覽中心舉行。主辦機構的一項調查發現，有三成受訪家長稱預算在展覽「豪花」5,000港元為子女報讀課外活動，亦有五成指料會為子女報讀三項或以上活動作進修，反映家長的經濟實力已恢復。

主辦機構展覽集團主席王學譜表示，在去年及今年內共訪問了逾1,900名家長，以了解他們在疫情前後，為子女提供課外活動的需求及消費預算；今年有逾5成家長表示，現時小朋友正學習3項或以上的課外活動課程，當中6項以上的，由去年的2.7%急升至10.2%，增幅2.7倍；而更值得關注是用於小朋友課外活動的每月開支，有三成家長指每月使用$5,000以上，數據為倍高於去年的14.7%。王學譜認為，主因是在政府消費券的帶動下，家長對課外活動的開支亦「手鬆」，料家長會為子女着眼於報讀或體驗與文創、體育及創科相關的課程及活動。

是次博覽將提供九大主題區，除文化藝術、音樂發展外，亦設有體育運動、科學探索等區域活動，以配合國家十四五規劃支持香港成為中外文化藝術交流中心，從小建立相關人才庫，機構希望有助入場的學生及家長探索小朋友不同的喜好及興趣。而一連三天的展覽述設有逾100場表演及比賽，主辦機構已邀請多達500所幼稚園及小學出席及參與比賽表演活動。