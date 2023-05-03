空運危險品法例修訂本周五刊憲　擬於6.30起生效

為實施國際民用航空組織有關安全空運危險品最新規定的法例，修訂建議將於本周五(5日)刊憲，並於下周三(10日)提交立法會。空運危險品包括爆炸品、壓縮氣體、易燃液體、易燃固體、氧化物質、有毒物質和腐蝕性物質等。運輸及物流局表示，上述法例修訂擬於今6月30日起生效，又強調已就修訂建議諮詢航空業界，並獲業界支持。

國際民航組織《危險品安全空運技術指令》詳細臚列空運危險品的規定，相關的新版本已發布。運輸及物流局稱，《2023年〈1995年飛航(香港)令〉(修訂附表16)令》及《2023年危險品(航空託運)(安全)規例(修訂附表)令》，旨在把《技術指令》的最新規定納入本地法例，以確保航空安全。

新版本《技術指令》主要修改了空運危險品的一些技術規定，包括某些危險品的分類、包裝、標記和標籤，例如優化鋰電池的包裝說明，加入堆疊測試和分隔同一包裝內各個設備以防止互相觸碰的要求，以及就禁止空運裝有受損或有缺陷鋰電池的發動機、車輛等作出指明；以及 取消在鋰電池標記上標示查詢電話號碼的要求。