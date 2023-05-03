今年4月較正常溫暖　總雨量77.5毫米　為正常值一半

本港今年4月較正常溫暖，天文台今日(3日)回顧上月的天氣狀況，指該月平均氣溫攝氏23.6度，較正常值攝氏23度高0.6度。而該月亦較正常少雨，全月總雨量為77.5毫米，約為正常值153毫米的一半。今年首4個月的累積雨量為167.6毫米，較同期正常值300.4毫米少約44%。

受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，4月首3日香港大致多雲及有幾陣驟雨，部分地區能見度頗低。受高空擾動影響，4月2日本港局部地區亦有雷暴。4月4日影響廣東沿岸的偏東氣流被一股溫暖潮濕的偏南氣流取代，至6日本港持續大致多雲及有幾陣驟雨，部分地區能見度頗低。與此同時，一道冷鋒在4月6日晚橫過廣東沿岸，為本港帶來幾陣雨。4月7日本港天氣較涼，日間短暫時間有陽光。受東北季候風影響，隨後3日本港大致多雲，日間天色明朗。4月9日早上本港亦有幾陣雨，在有雨的情況下，天文台氣溫在當日早上下降至全月最低的攝氏18度。隨着東北季候風緩和及在微風的情況下，除早上沿岸有薄霧外，4月11日及12日本港日間大致天晴及炎熱。

4月13日偏東氣流稍為增強，而本港持續天晴。隨着偏東氣流緩和及受一道雲帶影響，4月14日本港雲量增多，初時有幾陣微雨及部分地區能見度較低。受一股微弱的大陸氣流影響，4月15日至17日，本港日間陽光增多，天氣炎熱。其中4月16日下午天文台氣溫上升至該月最高的攝氏30.8度。而受一股偏南氣流影響，除有幾陣驟雨及薄霧外，4月18日本港日間短暫時間有陽光，天氣炎熱。受一道低壓槽影響，4月19日至21日本港天氣漸轉不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。與該低壓槽相關的強烈狂風雷暴於4月19日早上為本港多處地區帶來猛烈陣風，在九龍天星碼頭更曾錄得每小時約100公里的陣風。當日早上沙田有圍板倒塌，造成6人受傷。此外，4月21日凌晨受強雷暴影響期間元朗及粉嶺有冰雹報告。這3日本港普遍地區錄得超過30毫米雨量，南部地區更錄得超過70毫米雨量。

受一股清勁至強風程度的偏東氣流及隨後位於廣東的低壓槽影響，4月22日至24日本港大致多雲及有幾陣驟雨，部分地區能見度頗低。隨着東北季候風的抵達，4月25日本港天氣稍涼，有幾陣雨及薄霧。4月26日本港早上天氣仍然稍涼，日間天色漸轉明朗及乾燥。受東北季候風影響，除有幾陣雨外，翌日本港大致多雲及日間短暫時間有陽光。隨着東北季候風緩和，4月28日初時本港大致多雲及有幾陣雨，日間漸轉天晴。受廣東內陸一道低壓槽影響，4月29日本港雲量較多及有幾陣驟雨。該道低壓槽隨後發展為一道冷鋒，並在當晚橫過廣東沿岸。受相關的東北季候風影響，4月最後一日天氣乾燥及日間部分時間有陽光。