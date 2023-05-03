執法部門兩行動打擊罪惡及三合會　檢毒品賭具拘近300人

執法部門經情報收集及深入調查後，上周四(4月27日)至上周六(4月29日)於各區展開代號「逸影」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查超過200個不法場所及罪惡黑點；其中在上周六晚，該部門亦聯同入境事務處於尖沙咀區打擊非法黑工等情況。一連3日的行動間，一共拘捕141男84女(15至87歲)，當中包括125名本地人、28名持雙程證的人士、1名中國籍的非法入境者，其餘的71名非華裔人士中，有22人是持「行街紙」留港。期間，人員亦檢獲約196萬港元現金及市值近百萬港元的毒品，計有懷疑冰毒、海洛英及霹靂可卡因，另有42台釣魚機與大量酒類飲品。

被捕人士分別涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」、「傷人」、「洗黑錢」、「在公眾地方打鬥」及「非法集會」等，部分人已被落案起訴。

另一方面，西九龍區執法部門在過去兩個月採取代號「豐譽」的執法行動，重點打擊三合會暴力及販毒活動，尤其是針對兩個活躍於尖沙咀區的販毒幫派。調查人員指出，今年2月底，該兩幫曾為「爭生意」引發嚴重暴力打鬥，執法部門因而策劃該個行動， 透過分析情報，先後作出12次拘捕行動，總共拘捕45男21女(17至66歲)，包括幫派主腦及骨幹成員。被捕人士中，有9人為本地人，另有57名非華裔人士，當中31人是持「行街紙」。行動中，部門破獲5個毒品倉庫、分銷中心和1個毒窟，檢獲40公斤、估計市值1,560萬港元的毒品，以及市值約50萬港元的私煙，相信已堵截相關幫派的毒品來源和分銷途徑。