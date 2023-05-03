涉2019年金鐘夏慤道衝突　6人非法集結罪成判囚20至39周

2019年6月12日立法會處理《逃犯條例》修訂草案二讀，示威者當天早上起包圍立法會，及後金鐘夏慤道一帶爆發衝突。多人被捕。其中6人被控非法集結等罪，3人認罪，3人受審後被裁定罪成，6人今日(3日)在觀塘裁判法院判刑。裁判官認為是次集結是有計劃而非即興，形容各被告都是積極參與者，判被告入獄20至39周。

審訊後被裁定罪成的3名被告為羅兆赫(26歲，無業)、馮智彬(31歲，廚師)及郭叡軒(25歲，餐飲工作)。認罪的3名被告則是王愷銘(22歲，學生)、梁耀安(28歲，工程師)和何沛鍇(24歲，酒店職員)。馮智彬被控2項參與非法集結罪，其餘5人均被控一項參與非法集結罪。王愷銘另承認一項藏毒罪，指他在慈雲山秀芳商場外，管有2.7克草本狀大麻，內含0.01克固體大麻酚。

有辯方大狀求情時指，被告重犯機會極低，尤其《港區國安法》生效後。另有大律師稱，被告犯案是忽略了法律後果，冀法庭輕判。裁判官判刑時則稱，案發地點屬核心商業區，示威者不但佔據馬路癱瘓交通，更向執法人員投擲雜物，即使人員連番警告，他們仍未肯散去。當時示威者人數遠超執法人員，危害公眾秩序及安全。法庭量刑時，應考慮整體非法集結情況，而非僅考慮個別被告的行為。因案發距今近4年，給予被捕額外減刑。其中王愷銘所面對的藏毒罪，判他入獄6周，與非法集結罪部分刑期同期執行，另考慮個人背景等因素，總刑期24周。馮智彬面對2罪，刑期同期執行，總刑期39周。

案件編號：ESCC134/2020