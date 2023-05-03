安達臣道擬建石礦公園　造價逾8億　以石礦主題打造歷奇遊樂場

觀塘安達臣道近年大興土木，「安達臣道石礦場發展項目」11幅房屋用地預計於今年至2026年期間分階段落內，連同毗鄰的安達邨及安泰邨，料居住人口高達7.88萬人。為解決區內休憩及體育康樂需要，政府擬興建石礦公園，總面積約8.5公頃，預算造價為8.36億港元，料撥款獲款後3年內完成。

據文化體育及旅遊局最新文件，石礦公園地勢獨特，適合發展多元化的休憩及體育康樂設施，擬建設施包括中央草坪、園景花園、露天劇場、觀景台、寵物公園等；動態設施方面，公園會提供步行或緩跑徑連健身設施、兒童單車公園、歷奇遊樂場、野外定向運動設施、多用途戶外籃球場/排球場、5人足球場暨手球場等。

據當局介紹，該歷奇遊樂場面積約1,800平方米 ，將以石礦場為主題，提供新穎和挑戰性較高的遊樂設施，如石礦斜坡造型的攀爬區、以石礦工業設計為主題的滑梯、單人及雙人滑索、繩索隧道、仿石礦場的遊樂空間。至於觀景台位置獨特，能讓公園使用者在最佳位置遠眺維港景色。

當局指，由於工地前身是石礦場，故設設旌將按石礦場作業工序，把公園劃分為𠝹石區、碎石區、爆石區和砌石區，各區域內的藝術或建築特色裝置，將加入相關主題元素。目前觀塘安泰邨及安達邨將有4.88萬人居住，而周邊即將落成的11幅用地，料提供約10,730個單位，可容納3萬人居住，擬建的石礦公園可滿足社區對康體設施的殷切需求。