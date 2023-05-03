春去夏來驟雨多　周五起落足4日雨　氣溫最低22°C

本周六(6日)便是廿四節氣中的「立夏」，是夏季的第一個節氣，代表春天已經過去，夏天正式來臨，溫度亦會明顯升高，晝長夜短。不過，未來9天未算熱，且由後日(5日)起一連4日會有驟雨，當中下周日、一(7至8日)更會有狂風雷暴，同時氣溫更會輕微下降至最低攝氏22度，市民外出時記得帶定把遮喇！

天文台表示，一股偏南氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸。受高空反氣旋影響，明日華南沿岸天色良好及炎熱。但接近周末時，高空反氣旋會逐漸減弱，該區有幾陣驟雨。而一道低壓槽會在下周日、一為華南帶來大驟雨及狂風雷暴。隨着該低壓槽遠離，周二(9日)廣東地區驟雨減少。

根據9天天氣預報，截至今早11時半，天文台預料明日(4日)氣溫介乎攝氏24至29度，部分時間有陽光，早上沿岸有薄霧。隨後2天氣溫亦維持在攝氏25至29度，兩日均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。而下周日及一(7至8日)，氣溫將稍降至攝氏22至27度，該兩日除了多雲有驟雨外，亦有狂風雷暴。而自下周二(9日)起，氣溫會慢慢回升，隨後4日部分時間有陽光。