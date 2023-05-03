青衣戲棚衞生惹議　借餐具處藏會場角落　街坊斥宣傳不足

因疫情闊別3年的青衣戲棚，於本周一(1日)起捲土重來，吸引大量市民到訪及品嘗「掃街」美食，但隨處亂扔及現場累積的垃圾同時引起衞生問題。有網民先前曾反映今次活動的環保措施比往年不足，雖後來發現有出租餐具的安排，但借餐具處卻在會場旁邊一角，且完全「零宣傳」，而回收桶亦慘淪為垃圾桶。

青衣戲棚復辦至今日(3日)已到第3天，每日均吸引大批市民到訪，不過由首日開始就有網民反映現場堆滿不少垃圾，且大多都是食客遺下，亦不察覺現場設環保措施應對。但經其他網友反映後，終發現會場設有回收箱及借餐具處。但可惜的是，借餐具處位於戲棚會場近籃球場楓樹窩路的旁邊一角，難有市民發現，有網友直言「喺角落係有回收位同餐具出租，不過要有心去搵」、「現場唔見有宣傳」，更有人反映「食檔中央有一套已淪為垃圾桶嘅回收桶」，認為現場 清洗水源不足及不清晰。

雖然市民久候3年，多個社區活動亦隨着復常下復辦，但不少網民對今次青衣戲棚感到失望，「住青衣嘅唔打算去，自從報道過多人到hihi，嘢食又貴又污糟」、「原定會去參觀，結果卻重回垃圾圍城，有點可惜」、「行個圈乜都無買就走了」、「無樣好食，食咗二百幾，一半唔食得」。另有前議員亦在其社交帳戶表示，活動對比起2018、2019年兩屆，借餐具處「縮埋一邊唔係放主要出入口」，亦無人員在場周圍宣傳，批評是「完全hea搞」，又指青衣戲棚原是有本地情懷的活動，但有「一大堆檔口都係打住台灣夜市特色呀之類賣點，但想搵串魚蛋嚟篤都難」，質疑「呢度係美食節、美酒佳餚巡禮，定工展會？」