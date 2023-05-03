政Whats噏：獲批為工程師學會資深會員　建築師何永賢惹非議

究竟建築師可否置身於工程師嘅組織呢？本身係建築師嘅房屋局局長何永賢，被香港工程師學會(HKIE)接納為資深會員。東網收到投訴，斥何永賢「越界」做工程師學會會員，過程涉違會章規定，亦冇申報；該學會會長卜國明亦被指干涉學會討論同表決，係對工程師嘅尊嚴同專業規範嘅公然挑釁咁話。而卜就強調內部事務無可奉告，又話過往亦有類似嘅例子。

署名「一群憤怒的工程師」，批評何永賢成為HKIE資深會員係「不當行為」，而卜國明不但係其中一位支持者，且漠視理事會嘅反對意見，又威逼部分理事會會員，支持通過何嘅申請，意圖操控批核程序。

就有關指控，何永賢則回覆話早前接受香港工程師學會「邀請」加入成為其資深會員，今日(3日)口頭上得悉已獲審批成為會員。待收到正式通知，會按既定程序作出申報。佢又話非常感謝工程師學會，能加入他們的大家庭，深感榮幸。

卜國明就話所有HKIE嘅內部事務一般無可奉告，但若有其他從事建築行業資深嘅專業人士加入，可大大促進業界交流、促進工程師專業發展。佢強調過往已有例子。佢重申十分高興並歡迎何永賢嘅加入。