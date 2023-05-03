外賣泰國小菜藏晾衫夾　食客哄動質疑實際用途

雖然本港已取消所有防疫措施，但不少港人亦會選擇買外賣回家進餐，不過食之前都要記得睇清楚，以免食錯嘢落肚！有網民日前就在社交平台發文反映，指利用外賣平台在一間泰國餐廳點了外賣，惟食食下發現有個晾衫夾，好奇其存在原因，並吸引多名網友回應及解答。

事主周日(4月30日)在Facebook群組「我長於大角咀重生版」發文，指自己在外賣平台點餐自取，回家後在一碟「馬拉盞西蘭花少蓮藕」的小菜中，發現一個藍色「晾衫夾」。有網民見到後表示，「唔係啩，呢間我成日叫我外買個喎」、「所以話佢(事主)中頭獎應該去買六合彩」。而就事主的疑問，有網民則認為是「落單張單個夾」、「夾單用的，大家睇完笑吓咪算，不用小題大做」。

雖然晾衫夾或是意外，亦不如其他昆蟲般有細菌影響食物衞生，但亦不能忽視。在本港，食環署負責監管市面出售食物，以確保食物安全、衞生、並適宜供人食用。如市民在食肆用膳時發現食物不潔、有異物、或不宜食用，可向食環署作出投訴。若市民在進食後感到身體不適，應盡快求醫；如經醫護人員確定為食物中毒個案，診所或醫院會通知食環署及衞生防護中心安排跟進調查。