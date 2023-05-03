10罐可樂盛惠$260　食客呻貴斥黑店惹議

隨着防疫措施放寬，市面上愈來愈多港人會趁假期，與一家大細外出用膳，惟短短疫情3年食物價格或已有所調整。有港男今日(3日)就在社交平台發文抱怨，指自己與親戚拜山後，在鑽石山某中式菜館用餐，未料結帳時款項竟高達4,518港元，當中10罐可樂就須收費260港元，。不過，有網民則認為是事主無睇清楚價錢就落單，不能將問題全歸咎於餐廳。

涉事網民今日在Facebook群組「飲食黑店大全」發文反映，提到自己當時「開2圍枱」，人數17人，包括6名小朋友，「食呢啲基本野，𡃁仔不駛夾，埋單要4千幾蚊，平均每人4嚿水到，真係當堂嚇親，最黐線係10罐可樂收我2舊幾水，沒睇楚酒水價錢，硬食，其他餸菜質素一般，不知仲以為去左5星級酒店食飯，真係沒下次。」

事主在網上圍爐取暖，但並非所有網友支持，「大牌檔都20蚊一罐可樂啦」、「有曬價錢自己唔睇，怪得邊個」、「貴就話人黑店」、「人哋明碼實價，有乜問題」。不過亦有網民認同事主說法，「可樂都二十幾蚊，10元一罐可以接受」、「26蚊一罐可樂？同打劫冇分別」。亦有人建議，「依家店舖價錢，味道差異大， 強烈建議做咗資料搜集先去」。