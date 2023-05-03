9歲大狗狗疑被虐待　顱骨凹陷手術取18碎片　尚未脫離危險期

本港現有保獲貓狗等小動物的法例阻嚇力不足，不時有虐待動物個案發生。有獸醫協會今晚(3日)在社交平台發文，指醫院昨日(2日)接收一個令人髮指的個案，一隻9歲大的約瑟爹利狗狗疑被虐待，其顱骨凹陷性骨折及腦挫傷，要立即接受手術，並在手術期間取出多塊碎片。狗狗現時身處於深切治療病房，且還未渡過危險期。

「NPV非牟利獸醫服務協會」在其Facebook專頁發文，指該隻約瑟爹利昨日被送往旺角NPV動物醫院接受治療，獸醫為其檢查時發現其頭骨明顯有凹陷，需即時進行手術。更駭人的是，醫生在手術期間，在狗狗顱內取出多達18塊碎片，情況令人痛心與憂慮。協會在貼文指出，約瑟爹利的傷勢極之可疑，令人懷疑是有人對狗狗施虐所致，「一隻細小的約瑟爹利，竟然要承受這般痛苦，到底施虐者於心何忍，做出如此殘忍行為」。

協會最後提到，絕不容忍虐待動物，並已就今次事件亦已報案處理，執法部門亦到場調查，將案件列作殘酷對待動物，暫時未有人被捕。另如今只希望約瑟爹利能捱過，事件能夠水落石出。