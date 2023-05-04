鐵籠充當「狗頭閘」　雪橇稚犬被夾頸險死　狗主涉虐畜被捕

稚犬何辜！網上流傳一段13秒影片，影片開始一隻歲半阿拉斯加雪橇雄犬被置於鐵籠內，有人用雙手抓住犬隻雙耳，把其頭部拉到籠邊，然後用籠頂活門拉下壓住犬隻頸部，雪橇犬被壓得雙眼暴凸，口部張開鳴叫及感到窒息扭頭掙扎，狀甚痛苦，影片於此結束。另有網上照片顯示一名左手有紋手男子，以左手按着狗籠頂部活門，右手則緊握雪橇犬嘴部。

有義工在討論區出貼文指，震驚！涉嫌虐畜！要拍片者自行報案！我哋去到現場報案，搵到涉案人士，執法人員話冇人承認自己係拍片者，所以未能拘捕任何人！亦因為冇人指証，即使人員認同片中行為已構成「虐畜罪」，所以在未能舉証及成功提告下，收隊！涉案者完全逍遙法外！

直至昨日(3日)凌晨約1時，執法人員接獲一名姓陳(50歲)女子報案，指她在網上發現一段短片，片中2男女爭執，期間懷疑有人虐畜。人員經初步調查，在沙田插桅杆村拘捕一名姓黃(22歲)男子，他涉嫌「殘酷對待動物」被帶署調查。消息稱，單位內另有一頭7個月大䧳犬，與懷疑被虐雄犬一併交愛護動物協會處理。