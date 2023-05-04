政Whats噏：易志明修訂三隧分流草案　倡的士在內商用車降至$20

政府早前提出三隧分流方案，立法會亦正審議相關嘅修例草案。航運及交通界議員易志明早前質疑的士隧道費較私家車高，變相鼓勵市民坐白牌車，日前率先提出修訂，要求包括的士在內嘅商用車輛同非繁忙時段嘅私家車收費看齊，即係3條隧道劃一每日固定收費下調為20港元。

易志明日前去信草案委員會主席，解釋提出修訂嘅理據。佢話政府建議使用3條隧道嘅私家車，喺非繁忙時段收取20港元，的士則需收取25港元，即係畀私家車收費高5港元；若果市民喺非過海的士站上車過海，需要畀來回隧道費合共50港元，但坐白牌車只需一程嘅隧道費20港元，變相鼓勵市民搭白牌車。潛台詞就係白牌車搶生意喇！

對於政府建議將公共小型巴士(紅色小巴)、公共巴士(非專營巴士)同指定商用車輛嘅收費調整為全日劃一50港元，易志明話依家嘅邨巴、旅遊巴同校巴等非專營巴士，因為種種理由而以行走紅隧為主，譬如旅遊巴集中喺紅隧穿梭港九嘅景點同酒店，若果小巴同單層巴士通過紅隧嘅收費由10港元大幅增至50港元，經營成本必然大增，紅色小巴就算可以隨時調整收費，亦只會加劇車資嘅負擔，甚或導致乘客流失，有違政府鼓勵市民乘搭公共交通嘅原則。

易志明又提到，政府當初話載客量高或載貨量高嘅車種，可享較低隧道收費嘅主張似乎已經放棄咗；而政府建議嘅3隧新收費，只會令學童巴士同重型車輛業界嘅經營更加困難。既然私家車喺非繁忙時段只收20港元，佢就修訂草案將包括的士在內嘅商用車輛，隧道收費一律下調至20港元。

話時話，議員提出嘅修訂需要分組投票，喺選舉委員會界別、功能界別同地區直選等3組都獲得逾半支持，先可以獲得通過，係有相當嘅難到度。但業界確實對收費有好大嘅反彈，唔知見到易志明嘅舉動，政府會唔會聽從民意，改為主動修訂草案呢？