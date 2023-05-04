東方日報A1：資深公僕大逃亡　新丁充撐熱廚房

公務員辭職潮持續，2021-2022年度共有3,734名公務員辭職，較上一個年度的1,863人倍增，當局早前解畫，形容與各行各業一樣，公務員的情況屬「不正常嘅正常」。但在細分的數據中，雖然年資3年以下的辭職者仍屬最多，但3年至40年年資的辭職人數較上一年度增1.5倍，高達2,335人，可見年資深的公務員辭職人數大增。雖然當局辯稱公務員辭職人數增加對政府運作沒有帶來太大影響，但有議員認為年資深的公務員辭職對政府運作有一定影響，相信短時間內都不能修復。

當局書面回覆議員就預算案的提問，按提供的數據顯示在2019-2022等3個年度，總共有7,168人辭職，2019-2020年度為1,571，2020-2021年度增加292人至1,863人，增幅為18.5%，而2021-22年度則倍增至3,734人。

按辭職公務員的年資分布，在過去3個年度，即2019至2022年，3年以下年資的辭職人數共3,321人，佔整體辭職人數近46.3%。不過，資歷淺的辭職者佔整體辭職人數則逐年下降，2019-2020年度佔約62%，2020-2021年度佔約51%，2021-2022年度則佔37.5%。而年資由3年至40年的辭職者，過去3個年度分別為598、914及2,335人，明顯在2021-2022年度大幅飆升1.5倍，有別於以往。

在3,734名辭職者中，3年年資以下佔1,399人，較上一年度增450人，增幅約47.5%，但在其他年資組別則倍增，例如3至5年年資，由上年度的200人增至482人，增幅1.5倍，而5至10年則由269人增至598人，增幅亦逾一倍，而年資20至30年及30至40年的辭職者，增幅更逾兩倍，分別有462人及129人辭職，而年資10至20年的辭職者亦有664人，較上一年度增幅1.5倍。

對於過去3年公務員辭職人數增加，當局解釋，辭職的原因包括健康或家庭理由、進修及轉職等，但強調對政府運作沒有帶來太大影響，並重申透過不同的渠道挽留優秀人才，未來亦會更着重盡早識別具潛質、有承擔和表現出色的人員，加以培訓和提拔。

身兼立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席的郭偉强估計，情況或與近年私人市場「搶人」有關，又指若大量年資深的公務員辭職無影響「就呃你嘅」，認為的確會影響運作，而且短時間內都難以彌補影響，形容為「神仙難變」。他強調當局不能坐以待斃，要求就此進行研究了解問題，同時改善晉升階梯。

另外，為填補公務員離職潮出現的空缺，政府有意加強招聘在內地大學畢業的香港學生，而現時北京已設考場，本年度將於上海加設考場，預期在第3季落實有關安排。當局又指政府在聘用持有非本地學歷（包括內地和海外）的申請人時，會確保有關學歷須經評核，並與入職要求的本地學歷相若，而在過去3年，共逾200名持有內地大學頒發的學士學位的公務員職位申請人須作學歷評核。

如申請人同時持有內地大學頒發的學位及本地學位則毋須進行學歷評核，因此實際獲聘持有內地大學學歷人士數目或會更多。

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