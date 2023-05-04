業權分數資料披露不夠　消委會認為有空間改善

物業管理費與市民大眾息息相關，消費者委員會研究分析，認為物業單位業權分數資料披露不夠，業主只知道份額，但不知道如何分攤；若要了解詳情，需要查冊才知道，消委會認為絕對有空間改善。而在249個住宅抽樣調查之中，發現有5個物業的住宅業主加起來仍低於一半業權分數，即使業主集合起來都無用；而且，業主難以一致同意修改公契不公平條款。

消委會花兩年時間，完成180頁的管理費調查報告，發現管理費平均每月為1108港元，每平方呎約2.7港元，佔住戶每月收入7.4%，而55.4%人認為管理費合理。消委會在過去11年收到694有關物業管理的投訴個案，涉及款項3.93億港元，主要是價格爭議、服務質素。其中在2015年有個案是200多個業主集體投訴，質疑管理公司就會計和法律諮詢服務另外收費，業主認為巧立名目。

調查發現，管理公司認為自己得分71.4-100%，而業主對管理公司評分43.7-65.9%。消委會又指業主不積極參與物業管理事宜，97%人表示沒時間、沒興趣、年紀大。

消委會提出8大建議：1, 提高透明度，在售樓書披露分攤基礎；2, 建立管理費資料庫，增進公眾認知；3, 以公平為原則，在大多數業主同意下修改公契，例如以75%為多數票參考門檻，令無可能發生的事情有可能；4, 避免大業主利益衝突，要申報利益；5, 利用新科技智能方案解決問題；6, 買樓時派業主資料包，教業主相關權益；7, 促進早日成立業主立案法團，對消費者有好處，並檢討津貼額，加強參與度；8, 設立工程基金，由業主供款，擬訂10年維修保養計劃，應付日後維修保養工程費用。