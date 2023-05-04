天星小輪「連返25日」更表惹議　工權會籲設兩種制度予員工選擇

一艘停泊尖沙咀渡輪碼頭的天星小輪上，姓鍾(47歲)男船長在船艙內昏迷，送院後證實不治。據了解，死者值通宵班，由晚上10時許工作至翌日早上近7時，按公司調動行駛中環或灣仔兩線。他遽然離世遺下妻子及一對分別就讀中二及小五的兒子。

小輪業職工會理事長范強今早(4日)在電台節目表示，天星小輪員工工作模式以30日為循環，每名船長需連續返25日，早更及中更各返10日、再返5日通宵更，然後有5日連續休假，每日工作8小時。他指天星小輪曾諮詢員工，考慮把工作模式與其他渡輪公司看齊，改成「返5日休1日」，船員普遍支持現有制度，大部分船員表示希望保留現有安排，工會未有接到任何投訴。事故發生後，有工友聯絡工會擔心改變工作安排，希望公司讓員工有選擇權。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文則表示，對「返25日放5日」的安排感譁然。她認為，除非有緊急情況需要加強渡輪服務，否則想不到任何合理原因需要員工連續開工25日。現有制度對員工的作息質素有很大問題，即使員工沒有超時工作，亦應考慮交通時間、輪更交替之間的適應，以及對其身體造成的負荷。她希望天星小輪就現有工作制度作出公開解釋，工權會了解到員工普遍支持現有安排，建議天星小輪可提供兩種工作制度，供員工自行選擇。