區會改革　管浩鳴轟反對派騎劫民意　民生項目如堆填區

政府日前公布地方行政檢討的結果，並拋出區議會組成方案。議員管浩鳴今日(4日)在相關的委員會會議上批評反對派騎劫民意，把許多民生議題及項目許多關乎民生民政的議題及地區工程項目如堆填區等，都「一拖就10年」，不僅浪費許多公帑，加重公共開支的負擔，而且市民無法從中受惠。

管浩鳴續指有很多組織如NGO（非政府組織）雖本着為基層服務的初心，但一經區議會進行諮詢便受到百般刁難，嚴重阻礙地區發展。他表明期望區議會改革，又問及來屆區議會為何不設副主席，民政及青年事務局局長麥美娟回應時，指副主席是因主席繁忙空缺時才需要，而主席是民政事務專員，政府亦有助理民政專員可以做替補，因此不需要副主席。

另一議員陸瀚民關注未來委任議員及當然議員開設地區辦事處問題，他指委任議員設立地區辦事處可讓市民得到直接幫助並及時受惠，市民會更認可委任議員的能力和專業。政府指未來議員開設辦事處皆可獲得津貼，並持續資助議員在地區的專業活動。

議員陳凱欣問及由政務司司長主持的「地區治理委員會」，可否杜絕只關注自已選區的問題。她又表示，不少區議員都好「抽得」，關注簡選民政專員的條件會否改變。麥美娟相信現時的選舉組合，加上政府委員會，會「多角度」 處理事情，強調會物色適合同事出任崗位。