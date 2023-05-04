澳門銀河賭場圍毆　當局拖4日終拉人　13肇事者禁入境1至5年

近日澳門銀河賭場鬧出打鬥風波，多名內地男女疑投注起爭執，在場內掟櫈圍毆，打鬥片段在網上廣泛流傳，令旅客對澳門的印象一落千丈。事件擾攘多日，當地執法人員查案拖拉，時隔4日，今日(4日)終公布將13名人士全數拘捕，當中大部分來自山東，有關人士將被禁止進入澳門賭場，同時禁止入境澳門1至5年不等。

濠賭及旅遊業作為澳門的經濟支柱，澳門銀河賭場及澳門當局對事件的處理漫不經心，從網上流傳的片段可見，現場雜物橫飛，場面混亂，惟事發後，未見有賭場保安或執法人員到場處理，反映賭場的安保水平、應急及通報機制有欠完善，對圍觀的旅客的人身及財產安全構生嚴重威脅，實在難令旅客對澳門的管治質素具有信心。

另外，澳門的執法人員耗時4日，方將涉事的13名人士全數拘捕，惟當日多名旅客均以手機拍下肇事者的容貌，加上賭場內部及酒店的出入口的閉路電視片段紀錄，執法人員理應一早掌握肇事者的行蹤。五一長假期間，客流量較高，若肇事者混入離境旅客中，隨時可逃之夭夭，反映當局處事拖拖拉拉，若涉及處理失當，有責任向公眾交代和道歉。

涉案13名男女，包括11男2女；其中一方分別姓孫，45歲；姓張，35歲；姓李，42歲；姓靳，41歲；姓呂，41歲，除呂某為商人，其餘4人無業。另一方分別姓康，37 歲；姓秦，22歲；姓牛，29歲；姓王，22歲；姓楊，48歲。康某為商人，楊某為金融業經理，其餘3人無業。上述5人已逾期1至3個月。其中康亦涉及收留罪，將另外立案調查。