中六女生涉殺嬰棄垃圾桶　法官形容為悲劇　案件押5.25判刑

中六女生上課途中，在學校廁格誕下女嬰。為免女嬰哭喊聲遭聽見，把體育服塞進女嬰口，再將嬰兒放入袋。她在下午時分離校，把袋棄置附近垃圾桶旁，直至翌日晨運客揭發事件。當時女嬰已死亡，身上有蟻。涉案女生原被控殺嬰罪，後來律政司改控她謀殺。至今（4日）女生在高院承認殺嬰罪，獲控方接納。辯方求情時透露，女嬰生父已沒與被告拍拖，他感到內疚，更坦言坐監的應該是他。法官形容本案是悲劇，續准被告保釋至5月25日判刑，期間為被告索取感化官報告。

匿名被告以「T.Y.M.」代表，案發時就讀中六。案情指，2020年9月22日，她在學校廁所廁格誕下女嬰，她為免女嬰哭聲被人聽見，遂將她的體育衫的一部分塞入女嬰口部，再將女嬰放入一個藍色袋。之後，她將藍色袋棄置在附近巴士站的垃圾桶旁。翌日清晨，有晨運客途經，打開藍色袋揭發事件。救護員到場，發現女嬰由染血毛巾包裹，口部塞着衣衫，四肢僵硬身上有蟻，連着臍帶但無胎盤，已經死亡。

驗屍報告顯示，女嬰是死於窒息。被告接受警誡下指，她覺得女嬰好嘈，遂將體育服塞進女嬰之口，再把裝着女嬰的袋暫時存放學生休息室。另外，調查顯示，當日被告曾向老師說不適，去了醫療室休息。清潔工事後見到被告誕嬰的廁格有血漬，但以為是經血，故沒為意，照常清理。專家報告指，誕嬰事件來得突然，被告感劇痛，大量血湧出，被告隨即出現創傷後壓力症候群，並影響其決定。另一名醫生不同意創傷後壓力症候群說法，但認同嬰兒出生令被告身心困擾，因而受影響犯案。

案件編號：HCCC222/2021