政Whats噏：上載4年前同傅曉琳合照　黃俊碩驚現肥仔樣

咪睇會計界議員黃俊碩(Edmund)依家算係標準身形，雖然佢都講過曾經肥仔過，但都未必想像得到點肥法，但佢今日(4日)喺社交平台上載4年前嘅舊相，驚現塊面漲到又圓又包嘅佢。

其實，暴露包包樣可能只係一個意外。事關Edmund喺社交平台上載嘅相，唔係要印證自己曾經肥仔過，而係講緊一個曾經遇上嘅故事。遇上邊個？咪係勞工及福利局政治助理傅曉琳(Sammi)，原來佢哋唔單止係同行，仲曾經共事過添！

Edmund話今朝Facebook將佢出過的貼文，喺其中一則發現有Sammi 嘅出現，令佢即時回想同Sammi 認識嘅過程。佢話Sammi曾經做過區議員，但可能比較少人知道Sammi亦係同行，即係會計師。

點樣相遇呢？佢話應該早喺2016-2017年左右認識Sammi ，當時大家都參加咗香港會計師公會舉辦嘅內地考察團，而當時Sammi 已經係區議員，佢話仲記得當時同Sammi 交流時，大家先發現原來曾經喺同一間會計師行嘅同一個組別一齊工作過，但喺Sammi加入呢間事務所冇耐，Edmund就辭職離開嘞，所以當時並冇互相認識，反而Sammi做咗政助之後，喺唔同嘅業界場合多咗同SammI 碰頭。

Edmund仲上載咗4年前同Sammi 嘅合照，形容當年都真係「青葱歲月」。就係呢張相見到Edmund嘅包包面。其實Edmund曾經講過佢自8、9歲起，體重就比較高。但由前年開始，因疫情影響而少咗出街食飯，於是就乘勢減磅，結果體重由最高218磅，兩年內降至155磅！