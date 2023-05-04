狄志遠斥區會被重置　謝偉俊憂監察制度令區議員變官方一部分

狄志遠追問政府有沒有時間表或路線圖邁向更民主的制度？

泛民主派轟政府推出的地方行政改革方案是民主大倒退，甚至部分現任區議員「拒絕再玩」。非建制派議員議員狄志遠今日(4日)在立法會一個聯席會議上追問日後的區議會能否恢復民主化進程，又指現時區議會被重置，有沒有時間表或路線圖邁向更民主的制度？

但政府回應指區議會職能沒有被重置，而是更根據《基本法》97條，區議會是諮詢和服務組織，市民意見支持或不支持政策，政府都會進行諮詢和解說。

本身是灣仔區議員的立法會議員謝偉俊指「Reset」(重置)一定「係倒退」，因為只有「Reset番到零先可以從頭嚟過」。他又指整個會議對條文和建議沒有反對聲音，關注區議會重置後會否因為民政專員有制定會議議程及有懲處權力，令區議員不敢在區議會為市民關注的議題提出反對，要求當局要在懲處機制做到公平公正。他又認為履職監察制度，令官方有大量權力，憂區議會制度成「官員一部分」，「少咗民間色彩」，強調要讓市民知道有人可以代表他們的聲音。政府則強調只有單方面意見非政府想要，履歷監察機制只是希望確保議員盡責。

另一議員黎棟國指有人批評新的區議會方案，稱區議會本身有實制的政治權力，在重組後區議會將再無權力監察政府。他直言有關為「謬論」，指《基本法》並無賦權予區議會監察政府，又稱用「區議會」非一個議會，而是地區諮詢會議，名稱未能反映區議會諮詢的功能，要求當局在修訂的法律條文中說明。政府回應指會聽取意見。

針對區議員日常的工作，議員陸頌雄問到會否就區議員設一定見市民的數目、在辦事處的時間，以及研究工作，又希望不同背景的人士可以發揮自己所長貢獻社會，如法律背景人士可提供法律諮詢服務。政府指履職監察機制非針對直選而是每一個議員，又稱監寫機制會制定客觀標準完成主席調派任務。