酒店套票網購騙案一周29宗　損失6萬元　逾半涉澳門套票

本港在剛過去的五一勞動節加上周末，共有3日連假，不少港人選擇去澳門來個短線旅遊，並在網上社交平台購買酒店套票及船飛。部分平台出售套票及船飛時，標榜優惠接近半價，惟當中不少有「伏」。在過去一周，執法部門已接獲29宗關於酒店套票的網購騙案，總損失金額逾6萬港元，當中有16宗(佔55%)關於澳門酒店套票。

執法部門指，一名34歲女子日前在Facebook以近4,000港元購買兩套市值6,000港元的澳門酒店套票，最後賣家失聯導致損失。截至昨日(3日)，過去一周最常涉及騙案的貨物，包括酒店/露營/旅遊套票、演唱會/主題公園門票/ 船票、電器、手袋、保健食品、傢俬/家庭用品、珠寶首飾、貨幣兌換服務、玩具模型及衣服鞋履。

而一周出現過的詐騙專頁還有不少，包括Anderson's Smith Store、Holiday play、Hong Kong Homestay、Nature Camper、Play Eat Easy.m、Travel Agency、Travel with you，以及Walk-and-go trip。當中不排除假冒同名專頁或帳號。