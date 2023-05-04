消委會倡完善私人物管制度　地區代表指小業主參與度僅3成

本港近期事事與「完善」扯上關係，消委會今日發表的研究報告，就提出私人物業管理制度亦要完善。不過，無論是地區人士還是物管公司業界代表，均對完善存在紛歧，例如舊樓公契責任不清，易生爭拗，部分業主參與業主大會的程度極低，最多只得3成。新樓首任物管公司與發展商有關連，業主或會認為管理公司相對有系統，不會胡亂行事等。

本身為法團主席的油尖旺區議員鍾澤暉指，不少舊樓的大廈公契，未必有清楚列明維修或管理責任，甚至有大廈未有完全依照公契、而以約定俗成方式，處理管理費和維修費攤分等問題，容易產生爭拗。 一般小業主的確不太積極參與大廈物管事宜，部分人甚至不知何謂大廈公契，以為只有業主立案法團或管理公司才擁有公契；大部分在牽涉金錢的情況下，例如大廈有潛在危險，需要維修並收到政府發出的法定命令、法團帳目混亂，或者管理費脫離通脹率大幅調升，才會有較多業主參與。他又稱，部分大廈的業主大會出席率低，可能只得約20%業權代表參與，最多都只得約30%，或需管理委員會或管理公司「拍門」邀請業主出席。

對於消委會報告提出，部分發展商在公契訂明的首任物管公司，普遍與發展商有關連，或引起潛在利益衝突。鍾澤暉卻認為，業主會有不同看法，部分業主認為大發展商旗下的管理公司相對有系統，不會胡亂行事、會「有紋有路」；但亦有業主會比較不同年期落成、同一公司管理、大小相同的物業，如果發現自己的物業管理費較貴，就可能會想替換物管公司。

另一邊廂，物業管理公司協會前主席陳志球指，法例已經要求一手樓售樓書，要列明業權份數，供業主參考，又認為商住項目中，除了住宅單位業主外，商用業主權益亦應受到重視，發展商或商用業主按比例佔有較大業權份數，是無可厚非。即使發展商有較大機會決定項目的物管公司，不代表會令其他業主要付較高管理費，管理費水平主要受到物業設施多寡影響。