理大研相機登陸火星　防控鏡片助抑近視　功能服裝治療脊柱側彎

理工大學工業及系統工程學系聯同眼科視光學院共同研發一款新型的近視防控鏡片，透過「光學離焦」和「超精密納米多環加工」兩項尖端技術，矯正視網膜中心視力，減慢眼睛拉長，以防止6至18歲的兒童近視加深。有關技術獲第48屆日內瓦國際發明展「日內瓦州特別大獎」及「評審團嘉許金獎」。

研究團隊表示，有18名9至15歲兒童正在使用近視防控鏡片，團隊另發現，他們佩戴了9個半月後，近視只增長了13度，較無防控鏡片的一年平均加深75度速度慢，令到兒童近視受控。團隊強調，嚴重近視可引致其他嚴重眼疾，如青光眼、白內障等，故近視問題有必要正視。

理大另成功研發一款太空相機，專為在火星上使用。這款相機能承受極端溫差，圖像失真率低，更具備超廣闊170度對角線視野，可承受自身重量6,200倍衝擊，適合在火星的惡劣環境下使用。相機重量僅390克，其中運用了創新的設計元素，例如集成散熱、分層金屬輻射保護，以及彈性減震結構。這款相機搭載火星探測器「天問一號」的著陸器外層平台上，於2021年成功登陸火星，以監測着陸狀態和火星車的部署情況。

理大時裝及紡織學院另成功研發，將人工智能技術加入具治療性的功能服裝，作治療青少年的原發性脊柱側彎。人工智能會利用患者數據，如X光片等進行配置和調整支架，再交由專業人員定製，並以最優化的設計，例如襯墊的放置位置、肩帶的鬆緊度，以及不同三維結構，為他們提供合適矯正力。