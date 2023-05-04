尿液測試較易識別人類巨細胞病毒 浸大冀定期檢測
2023年05月04日 14:06
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浸大生物系助理教授張嘉龍帶領的協作研究團隊，發現人類巨細胞病毒尿液測試能持續監察人類免疫力缺乏病毒一型感染者罹患終端器官疾病的風險。(浸大提供)
病毒無處不在，提前發現可及早對症下藥治療。香港浸會大學協作研究團隊發現，檢測尿液中的「人類巨細胞病毒」，能提早識別感染「人類免疫力缺乏病毒一型」病人罹患非感染性肺炎、腸胃潰瘍、肝炎和心肌炎等終端器官疾病的風險。研究結果顯示，針對人類巨細胞病毒的治療，能把肺部及心血管的終端器官疾病發病率減低一半，故此受「人類免疫力缺乏病毒一型」感染，但尚未進入愛滋病症狀期的病人，應定期接受巨細胞病毒尿液測試。團隊也發現，每次入院接受抗「人類巨細胞病毒」治療的患者，其肺部及心血管終端器官疾病的發病率會減少5成。
團隊檢視了在2011年1月至去年6月期間，深圳超過13萬名「人類免疫力缺乏病毒一型」感染者的紀錄，篩選出當中約13,700名擁有相關血液和尿液測試資料的病人，並按「人類免疫力缺乏病毒一型」感染的4個階段把他們劃分，再比較血液和尿液測試結果。結果顯示，4組病人的「人類巨細胞病毒」尿液測試發現為帶有病毒的比例，全部較血液測試高，尤其是潛伏期的病人。在第2期病人中，5.8%的尿液測試發現帶有病毒，但血液測試則只有0.9%。第3期病人的尿液和血液測試帶有病毒比例則分別為12.8%和1.4%。結果反映尿液較血液更容易檢測到的「人類巨細胞病毒」，尤其是處於潛伏期的「人類免疫力缺乏病毒一型」感染者。
為評估及早採用抗「人類巨細胞病毒」治療的成效，團隊追蹤54名處於潛伏期，並至少曾入院一次的「人類免疫力缺乏病毒一型」感染者的紀錄。他們被分為3組︰從未接受抗「人類巨細胞病毒」治療、並非每次入院均接受抗「人類巨細胞病毒」治療，以及每次入院均接受抗「人類巨細胞病毒」治療。數據顯示，每次入院均接受抗「人類巨細胞病毒」治療的病人，其肺部及心血管終端器官疾病的發病率最低。此外，曾接受抗「人類巨細胞病毒」治療的病人，相對於不曾接受治療的病人，兩種終端器官疾病的發病率減半，反映持續接受抗「人類巨細胞病毒」治療，能有效降低愛滋病潛伏期病人肺部及心血管終端器官疾病的發病率。