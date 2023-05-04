尿液測試較易識別人類巨細胞病毒　浸大冀定期檢測

病毒無處不在，提前發現可及早對症下藥治療。香港浸會大學協作研究團隊發現，檢測尿液中的「人類巨細胞病毒」，能提早識別感染「人類免疫力缺乏病毒一型」病人罹患非感染性肺炎、腸胃潰瘍、肝炎和心肌炎等終端器官疾病的風險。研究結果顯示，針對人類巨細胞病毒的治療，能把肺部及心血管的終端器官疾病發病率減低一半，故此受「人類免疫力缺乏病毒一型」感染，但尚未進入愛滋病症狀期的病人，應定期接受巨細胞病毒尿液測試。團隊也發現，每次入院接受抗「人類巨細胞病毒」治療的患者，其肺部及心血管終端器官疾病的發病率會減少5成。

團隊檢視了在2011年1月至去年6月期間，深圳超過13萬名「人類免疫力缺乏病毒一型」感染者的紀錄，篩選出當中約13,700名擁有相關血液和尿液測試資料的病人，並按「人類免疫力缺乏病毒一型」感染的4個階段把他們劃分，再比較血液和尿液測試結果。結果顯示，4組病人的「人類巨細胞病毒」尿液測試發現為帶有病毒的比例，全部較血液測試高，尤其是潛伏期的病人。在第2期病人中，5.8%的尿液測試發現帶有病毒，但血液測試則只有0.9%。第3期病人的尿液和血液測試帶有病毒比例則分別為12.8%和1.4%。結果反映尿液較血液更容易檢測到的「人類巨細胞病毒」，尤其是處於潛伏期的「人類免疫力缺乏病毒一型」感染者。

為評估及早採用抗「人類巨細胞病毒」治療的成效，團隊追蹤54名處於潛伏期，並至少曾入院一次的「人類免疫力缺乏病毒一型」感染者的紀錄。他們被分為3組︰從未接受抗「人類巨細胞病毒」治療、並非每次入院均接受抗「人類巨細胞病毒」治療，以及每次入院均接受抗「人類巨細胞病毒」治療。數據顯示，每次入院均接受抗「人類巨細胞病毒」治療的病人，其肺部及心血管終端器官疾病的發病率最低。此外，曾接受抗「人類巨細胞病毒」治療的病人，相對於不曾接受治療的病人，兩種終端器官疾病的發病率減半，反映持續接受抗「人類巨細胞病毒」治療，能有效降低愛滋病潛伏期病人肺部及心血管終端器官疾病的發病率。