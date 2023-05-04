葵涌貨櫃碼頭龍門架壓死人意外　勞工處勒令暫時停工

一名62歲工人昨晚(3日)在葵涌6號貨櫃碼頭被一部輪胎式龍門架起重機撞到，當場死亡。勞工處今日(4日)表示，高度關注意外，對有工友身故十分難過，並對其家屬致以深切慰問。該處指已即時到場調查，並向有關處所佔用人和承建商發出「暫時停工通知書」，停止使用涉事起重機處理貨櫃，以及進行混凝土底墊和輪胎式龍門架起重機道路的重建工程，直至處方信納已採取措施消除危害，才可復工。

勞工處強調，正全速調查以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施，又敦促有關僱主須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。

該處會因應昨日意外，在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。該處呼籲僱主，必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統，僱員亦要遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。