治癌西藥易誘發高血壓　都大團隊證丹參提取物助減副作用

為減輕病人服用治癌藥物後誘發高血壓的副作用反應，香港都會大學團隊研究以中藥丹參的提取物，以讓病人在服用抗癌西藥時作為輔助治療，結果顯示有助提升治療效果及減輕副作用情況；團隊預料研究成果將為中西醫結合模式治療癌症提供更有力的支持，為癌症病人對抗西藥副作用帶來曙光。

現時治癌西藥「貝伐珠單抗」（Bevacizumab）是治療大腸癌或肺癌的第一線藥物，透過抑制血管新生而產生抗癌作用，惟其常見副作用是誘發高血壓。現時雖有藥物可針對「貝伐珠單抗」誘發的高血壓，卻同時會抑制其抗血管新生作用，減低治癌成效。

惟由都大科技學院應用科學系助理教授黃詩韻領導的一項最新的研究發現，丹參的活躍成分丹參素能降低血壓，同時不會影響「貝伐珠單抗」的治療成效。而臨床上，丹參經常獲中醫用於治療心血管疾病；團隊更發現丹參的水溶性萃取物與西藥「貝伐珠單抗」相近的特性，可抑制血管新生，能促進治癌成效。目前團隊正致力於研究出最佳的丹參提取物，以及結合丹參與西藥的療法的效果，預期該項研究將大大改善抗癌藥物「貝伐珠單抗」的應用。