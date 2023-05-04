新生招收欠1人　聖嘉祿未獲辦小一　家長斥教局不公道

繼早前長洲中華基督教會長洲堂錦江小學和黃大仙東頭邨獻主會溥仁小學未能開辦小一年級後，再有多一間小學未獲教育局准許於新學年開辦小一。位於堅尼地城的聖嘉祿學校校長李永佳今日(4日)表示，因該校小一收生人數只有15人，尚差1人才達到16人的開班要求。但李則希望可在2024至25年度恢復招收小一生。有小學家長對該校不開設小一感突然，認為對已報讀的學生不公平。

李又指，新冠疫情期間學生來港求學的人數減少，雖然全面通關後各個年級也有插班生，學校也曾3次向教育局上訴和爭取開班，但最終不成功，因而覺得無奈。他補充，教育局曾向該校提出「殺校」或與其他學校合併，但認為學校有悠長的歷史，並在區內受家長歡迎，故校方會堅持營運。他又稱，將於2024至25學年恢復參與「小一入學統籌辦法」，希望可重新開設小一年級。

李永佳強調現在不會、也不希望該校被「殺校」；雖然無法開設小一年級會對教師數目造成影響，但部分教學人員將移民或退休，相關教職員的流失應該有助平衡人手供過於求的問題。

李太太認為該所學校對學生很好，突然指不開設小一年級，其實部分家長經已報讀但不能入學，又聽說可轉讀其他學校，感覺抹煞此校，認為不公平。她認為，教育局應該了解更多 ，不是一句「不開就不開」，若不向全部家長交代，則較為不公道。鄭女士則擔憂，因自己小朋友正就讀四年級，擔心未能在該校完成小學課程。